Отставка Тиллерсона не повлияет на отношения США и Украины, - Климкин

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По словам Климкина, в двух государств есть стратегическое партнерство. В частности, такая сделка построена на альянсе США и Украины.

"У нас есть поддержка двух основных партий: республиканцев и демократов. Разумеется, в поддержке Украины не будет никаких изменений - это на 100 процентов наверняка", - заявил Климкин.

Поэтому как утверждает украинский министр, отношения с Вашингтоном останутся неизменными с приходом Майка Помпео в качестве госсекретаря США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Белый дом во вторник, 13 марта, уволил заместител государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивена Голдстина.