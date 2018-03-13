09:19 13.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Вступила в силу ратификация изменений между Украиной и Молдавией о защите секретной информации

С сегодняшнего дня, 13 марта, в Украине вступил в силу закон № 2282-VIII о ратификации изменений в соглашение с Молдавией о взаимной защите секретной информации.

Вступила в силу ратификация изменений между Украиной и Молдавией о защите секретной информации

Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что такие меры по внесению изменений были необходимы после того, как в Молдавии ввели в действие новую систему степеней секретности.

Соответствующий международный договор совершен путем дипломатической переписки 29 ноября 2016 года в г. Кишинев.

Ранее Верховная Рада приняла данную ратификацию в феврале текущего года 236 голосами народных депутатов. Документ опубликовали в парламентской газете 3 марта.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал Закон о ратификации Соглашения о поощрении и защите инвестиций между Украиной и Фондом международного развития ОПЕК.


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