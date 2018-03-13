Вступила в силу ратификация изменений между Украиной и Молдавией о защите секретной информации

Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что такие меры по внесению изменений были необходимы после того, как в Молдавии ввели в действие новую систему степеней секретности.

Соответствующий международный договор совершен путем дипломатической переписки 29 ноября 2016 года в г. Кишинев.

Ранее Верховная Рада приняла данную ратификацию в феврале текущего года 236 голосами народных депутатов. Документ опубликовали в парламентской газете 3 марта.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал Закон о ратификации Соглашения о поощрении и защите инвестиций между Украиной и Фондом международного развития ОПЕК.