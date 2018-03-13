Украина готова помочь Великобритании в расследовании отравления Скрипаля, - Климкин

Следы отравления в Великобритании ведут в Россию. Если это будет доказано, то Россия окажется в одной компании с Северной Кореей, Сирией и Ираком Саддама Хусейна, которые также использовали химическое оружие. Об этом во вторник, 13 марта, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его мнению, Великобритания ведет расследование, безусловно, она его доведет до конца.

Уже сейчас известно, что отравление произошло за счет химических веществ, которые разрабатывались в России. Мы солидарны с Великобританией, если будет нужна наша помощь мы будем ее предоставлять - сказал министр, добавив, что за этим стоит Россия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что британское правительство пришло к выводу, что за нападением на Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия.

Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль, - заявила она, выступая перед членами парламента Великобритании.