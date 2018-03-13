21:57 13.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко призвал G7 не признавать российские выборы в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны "Большой семерки" осудить и не признавать выборов президента Российской Федерации, которые Москва намерена провести на территории оккупированного Крыма.

Порошенко призвал G7 не признавать российские выборы в Крыму

Во вторник, 13 марта, время встречи с послами Соединенных Штатов Америки, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады в Киеве глава украинского государства отметил, что это было бы критически важным для Украины получить твердое заявление о непризнании таких выборов.

Вместе с тем Порошенко обратился к присутствующему на встрече главе Представительства Европейского союза в Украине Хьюгу Мингарелли и поблагодарил его и вице-президента Еврокомиссии за озвученную накануне сильную позицию Европейского Союза.

Было бы также важным, чтобы вы не позволили вашим гражданам посетить Крым с целью мониторинга выборов там, - подчеркнул президент, добавив, что речь идет, в частности о представителях Франции, Австрии и Финляндии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в понедельник в Киеве заявила, что Европейский союз выборов президента России, которые будут проводиться на территории аннексированного Крыма, не признает.


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