15:52 12.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко: бедность влияет на нацбезопасность Украины

Сегодня днем, 12 марта, президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями бизнеса заявил, что наша страна избежала дефолта и банкротства в условиях российской военной агрессии. Однако несмотря на сложившуюся ситуацию, бедность большинства граждан Украины является прямой угрозой национальной безопасности государства.

Порошенко: бедность влияет на нацбезопасность Украины

Об этом передает пресс-служба главы государства.

Согласно словам Порошенко, он вообще не доволен темпами экономического роста.

"Бедность большинства украинцев является прямой угрозой нацбезопасности страны. Это побуждает меня играть более активную роль в усилиях по улучшению инвестиционного климата, ускорение роста ВВП, что должно повысить уровень жизни людей", - заявил Порошенко.

При этом президент отметил и положительную сторону в экономике страны, в частности то, что Украина избежала дефолта и банкротства в условиях российской военной агрессии.

"Горжусь тем, что в условиях российской военной агрессии, кремлевской торговой войны и московской транзитной блокады Украина избежала дефолта и банкротства, нашла или расширила альтернативные рынки сбыта и возобновила экономический рост", - сказал Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", члены Европейского союза должны способствовать предоставлению оборонного  летального оружия для украинского государства.


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