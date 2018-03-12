Порошенко: бедность влияет на нацбезопасность Украины

Об этом передает пресс-служба главы государства.

Согласно словам Порошенко, он вообще не доволен темпами экономического роста.

"Бедность большинства украинцев является прямой угрозой нацбезопасности страны. Это побуждает меня играть более активную роль в усилиях по улучшению инвестиционного климата, ускорение роста ВВП, что должно повысить уровень жизни людей", - заявил Порошенко.

При этом президент отметил и положительную сторону в экономике страны, в частности то, что Украина избежала дефолта и банкротства в условиях российской военной агрессии.

"Горжусь тем, что в условиях российской военной агрессии, кремлевской торговой войны и московской транзитной блокады Украина избежала дефолта и банкротства, нашла или расширила альтернативные рынки сбыта и возобновила экономический рост", - сказал Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", члены Европейского союза должны способствовать предоставлению оборонного летального оружия для украинского государства.