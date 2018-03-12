Гройсман пообещал Могерини, что Антикоррупционный суд создадут в ближайшие несколько месяцев

Правительство сделает все необходимое для того, чтобы обеспечить образование и становление этого суда.

В этом в понедельник, 12 марта, на совместном брифинге с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Могерини заверил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, он лично как премьер-министр страны и правительство полностью поддерживают необходимость создания такого суда. Мы рассчитываем, что в ближайшие несколько месяцев этот суд будет создан, соответственно, Верховной Радой Украины. Сегодня работа эта ведется, - пояснил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник, 12 марта, провел встречу с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини.

Глава правительства обсудил с ней планы Украины по имплементации соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на 2018 год. Как рассказал на совместном брифинге с Могерини украинский премьер, речь шла о состоянии дел по имплементации, а также об экономическом сотрудничестве между Украиной и ЕС.