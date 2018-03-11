20:54 11.03.2018 | Политика | Новости
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Крым никогда не будет украинским, - Путин

 Президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что никакие обстоятельства в мире не заставят его передать Крым обратно Украине. Об этом передает ТАСС.

Крым никогда не будет украинским, - Путин

По его словам, вопрос об окончательном возвращении Крыма в лоно России уже давно должен быть закрыт. Временные санкции, которые наложило мировое сообщество на Россию, постепенно будут ослабевать, ведь не могут же они "висеть" вечно.

"Да что Вы, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств, и не будет никогда", - добавляет глава российского государства.

Напомним, что Владимир Путин будет принимать участие в избирательной гонке четвертый раз, что по сути запрещено российской Конституцией. Однако, Верховный суд РФ не увидел нарушений законодательства в действиях ЦИК, зарегистрировавшей Путина в качестве кандидата на выборы президента. Также признал не противоречащим Конституции его выдвижение на эту должность.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент России Владимир Путин с 2000 года занимается поисками приемника на президентское кресло. 


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