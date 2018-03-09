17:15 09.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Владимира Рубана внесли в базу данных центра Миротворец

После того как Владимира Рубана, который занимает пост главы Центра освобождения пленных Офицерский корпус, задержали на КПВВ с арсеналом оружия, его внесли в базу Миротворца.

Владимира Рубана внесли в базу данных центра Миротворец

Об этом сообщено на странице центра в соцсети Facebook.

По информации ведомства, в 1989 году Владимир изменил фамилию Гарбузюк на фамилию Рубан. В украинских СМИ его связывают с лидером пророссийской организации "Украинский выбор" Виктором Медведчуком. Он часто был отмечен в приверженности к террористам ДНР, ЛНР и "Новороссии".

Основные обвинения, которые выдвигают Рубану – это подготовка террористического акта и незаконное владение оружием. Последние года Рубана обвиняли в подготовке покушения на правительство Украины, в том числе и на президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, как ранее сообщал " УРА-Информ", суд арестовал Владимира Рубана без права внесения залога.


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