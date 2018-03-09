Россия усиливает давление на Балканы, - НАТО

Соответствующие заявление представитель НАТО сделал во время выступления в комитете Сената США по вопросам вооружения.

По его мнению, и Вашингтон, и НАТО должны сделать все возможное для удержания региона от дестабилизации. Прежде всего это касается Балканов, ведь сейчас там активно идут серьезные угрозы от России.

"Россия работает на Балканах, а мы оставили регион без внимания. Поэтому это регион, где у нас в будущем могут быть проблемы", - сказал Скапаротти.

Кстати, одна из балканских стран, Черногория в прошлом году стала 29-м членом НАТО. Этот шаг резко раскритиковала Россия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что все балканские страны могут получить членство в Евросоюзе в 2025 году, а не только Сербия и Черногория.