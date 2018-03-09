08:51 09.03.2018 | Политика | Новости
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Россия усиливает давление на Балканы, - НАТО

Главный командующий Объединенными силами Североатлантического альянса в Европе, американский генерал Кёртис Скапаротти считает, что сейчас Балканы потерпают от явного давления со стороны Российской Федерации.

Россия усиливает давление на Балканы, - НАТО

Соответствующие заявление представитель НАТО сделал во время выступления в комитете Сената США по вопросам вооружения.

По его мнению, и Вашингтон, и НАТО должны сделать все возможное для удержания региона от дестабилизации. Прежде всего это касается Балканов, ведь сейчас там активно идут серьезные угрозы от России. 

"Россия работает на Балканах, а мы оставили регион без внимания. Поэтому это регион, где у нас в будущем могут быть проблемы", - сказал Скапаротти.

Кстати, одна из балканских стран, Черногория в прошлом году стала 29-м членом НАТО. Этот шаг резко раскритиковала Россия. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что все балканские страны могут получить членство в Евросоюзе в 2025 году, а не только Сербия и Черногория.


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