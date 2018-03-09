Петр Порошенко презентовал доклад по предупреждению терактов в Украине

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко.

Согласно словам Грицака, благодаря принятым службой мерам удалось предотвратить масштабные террористические акты, которые должны быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах Украины. Также глава СБУ сообщил, что вчера, 8 марта 2018 года, при попытке перемещения на подконтрольную Украины территорию с неподконтрольной был задержан гражданин Украины Владимир Рубан с большим объемом средств поражения. Это оружие, взрывчатые материалы, пулеметы и другие военные средства поражения.

К слову, преступная деятельность его группы документировалась СБУ в течение длительного времени, благодаря чему удалось установить очень многие детали подготовки этого преступления.

В свою очередь глава государства Петр Порошенко передал слова благодарности оперативникам, которые были задействованы в проведении операции. Он так же сказал, что эта операция продолжалась уже достаточно долгий период времени. Он также отметил, как включились в защиту российские политики и средства массовой информации. И как оказалось, это лишь подтверждает и убеждает в правильности принятых мер.

Напоследок Петр Порошенко добавил, что цель была одна - дестабилизировать общество через массовые террористические атаки, а доказательства, предоставленные председателем СБУ, являются неопровержимыми.

Как ранее сообщал " УРА-Информ", президент Украины Петро Порошенко велел главе СБУ взять под личный контроль дело Рубана.