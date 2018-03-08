15:15 08.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине объявили в розыск 4266 военных

Спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко заявил, что на сегодняшний день в розыске находятся 4266 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения военной службы.

В Украине объявили в розыск 4266 военных

Такое заявление он сделал на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно его словам, с начала проведения Антитеррористической операции в суд направлено 56 обвинительных актов по обвинению в государственной измене. При этом в 55 случаях назначено проведение специального предварительного расследования в соответствии с главой 24-1 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Также Лисенко добавил, что все военнослужащие обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей о дезертирстве. Так, в суд направлено уже четыре обвинительные акта по четырем военнослужащим. В частности, все они приговорены к различным срокам лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Служюы безопасности Укрианы совместно с военной прокуратурой задержали в Запорожье военнослужащего-контрактника одной из воинских частей Вооруженных сил Украины. В частности, дезертир со временем хотел перейти на сторону российских оккупантов.


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