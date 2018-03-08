17:12 08.03.2018 | Политика | Новости
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В сети могут появиться доказательства связей Трампа с Москвой

Спецпрокурор Роберт Мюллер готов опубликовать материалы и доказательства о связях действующего американского президента Трампа с Кремлем. Об этом передает Washington post.

В сети могут появиться доказательства связей Трампа с Москвой

Прокурор раздобыл доказательства встречи глав российского и американского государств вдали от глаз собственных администраций и СМИ. Диалог проходил на Сейшельских островах, посредником между двумя президентами выступил Джордж Надер.

Мюллер подтвердил и тот факт, что Трамп всегда имел прямой контакт с человеком Кремля. Вероятно, это основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Напомним, что Роберт Мюллер занимается расследованием дела о вмешательстве России в ход избирательной кампании 2016 года в США между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. Ему удалось четко определить 13 россиян, которые причастны к вмешательству в выборы. Их имена уже числятся в санкционном списке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США будут готовить новые уголовные производства для россиян, которые вмешивались в американские выборы 2016.


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