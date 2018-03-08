Габриель готовится к отставке с поста временно исполняющего главы МИДа

Габриель все еще будет оставаться членом немецкого Бундестага, однако должность министра иностранных дел займет кто-то другой. Вероятно, что это будет человек устраивающий и команду Меркель, и социал-демократов.

Возможными кандидатами являются лидер фракции социал-демократов в Бундестаге Андреа Налес и временно исполняющий обязанности председателя партии Олаф Шольц.

Сейчас Габриель выполняет функции посредника между представителями ХДС-ХСС и СДПГ по вопросу окончательного формирования списка коалиции.

По его словам, отдать пост министра иностранных дел СДПГ было компромиссным решением на пути формирования коалиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Зигмар Габриэль не годится на должность министра иностранных дел Германии из-за своих "пророссийских" взглядов.