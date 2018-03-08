19:18 08.03.2018 | Политика | Новости
100188139:roman

Габриель готовится к отставке с поста временно исполняющего главы МИДа

Действующий министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подтвердил слова о своем отстранении с поста министра. Об этом передает DW.

Габриель готовится к отставке с поста временно исполняющего главы МИДа

Габриель все еще будет оставаться членом немецкого Бундестага, однако должность министра иностранных дел займет кто-то другой. Вероятно, что это будет человек устраивающий и команду Меркель, и социал-демократов. 

Возможными кандидатами являются лидер фракции социал-демократов в Бундестаге Андреа Налес и временно исполняющий обязанности председателя партии Олаф Шольц.

Сейчас Габриель выполняет функции посредника между представителями ХДС-ХСС и СДПГ по вопросу окончательного формирования списка коалиции. 

По его словам, отдать пост министра иностранных дел СДПГ было компромиссным решением на пути формирования коалиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Зигмар Габриэль не годится на должность министра иностранных дел Германии из-за своих "пророссийских" взглядов.


Поделиться
Читайте также:
 
Турецкие войска продолжают оккупацию Африна Сегодня "Динамо" попробует одолеть итальянский "Лацио" Польша просит ЕС прекратить давление на Варшаву Возле дома Порошенка застрелился спецназовец
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив