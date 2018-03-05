08:41 05.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украину с рабочим визитом посетит министр обороны Швеции

Министр обороны Швеции Петер Хультквист посетит Украину сегодня, пятого марта. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Украину с рабочим визитом посетит министр обороны Швеции

Отмечается, что в рамках рабочего официального визита в Украину делегации министерства обороны Королевства Швеция в Киев прибудет министр обороны Петер Хультквист.

Во время перебивания в Украине, Хульквист планирует провести встречу с министром обороны Украины генералом армии Степаном Полтораком.

Также состоятся переговоры делегаций оборонных ведомств Украины и Королевства Швеции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр обороны Украины, генерал армии Украины Степан Полторак считает, что отечественные инженеры способны разрабатывать новейшие оружейные технологии.

По его словам, на сегодняшний день работоспособность украинского ВПК работает на все 120 процентов, а отечественные инженеры могут похвастаться оружейными разработками, которые недоступны войскам НАТО.


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