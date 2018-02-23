Названы приоритетные задачи для вступления в ЕС

Приоритетными евроинтеграционными задачами для президента Украины сегодня являются присоединение к Шенгенской зоне и введение совместного авиационного пространства Украины и Европейского союза.
Об этом журналистам рассказала народный депутат, представитель президента Украины Ирина Луценко.
Как утверждает представитель президента, Украине предстоит реализовать целый ряд запланированных вопросов.
Отмечается, что среди приоритетных евроинтеграционных задач для президента - завершение добровольного перехода на стандарты ЕС и НАТО. Также приоритетным остается принятие закона о налоге на выведенный капитал, закона о службе финансовой безопасности, присоединение к Шенгенской зоне энергетического союза, а также совместный цифровое и авиационное пространство с ЕС.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", меры, которые предпринимает правительство по обеспечению безопасности дорожного движения, должны привести к снижению смертности на дорогах страны на треть.