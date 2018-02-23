15:22 23.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Названы приоритетные задачи для вступления в ЕС

Приоритетными евроинтеграционными задачами для президента Украины сегодня являются присоединение к Шенгенской зоне и введение совместного авиационного пространства Украины и Европейского союза.

Названы приоритетные задачи для вступления в ЕС

Об этом журналистам рассказала народный депутат, представитель президента Украины Ирина Луценко.

Как утверждает представитель президента, Украине предстоит реализовать целый ряд запланированных вопросов.

Отмечается, что среди приоритетных евроинтеграционных задач для президента - завершение добровольного перехода на стандарты ЕС и НАТО. Также приоритетным остается принятие закона о налоге на выведенный капитал, закона о службе финансовой безопасности, присоединение к Шенгенской зоне энергетического союза, а также совместный цифровое и авиационное пространство с ЕС.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", меры, которые предпринимает правительство по обеспечению безопасности дорожного движения, должны привести к снижению смертности на дорогах страны на треть.

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