Названы приоритетные задачи для вступления в ЕС

Об этом журналистам рассказала народный депутат, представитель президента Украины Ирина Луценко.

Как утверждает представитель президента, Украине предстоит реализовать целый ряд запланированных вопросов.

Отмечается, что среди приоритетных евроинтеграционных задач для президента - завершение добровольного перехода на стандарты ЕС и НАТО. Также приоритетным остается принятие закона о налоге на выведенный капитал, закона о службе финансовой безопасности, присоединение к Шенгенской зоне энергетического союза, а также совместный цифровое и авиационное пространство с ЕС.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", меры, которые предпринимает правительство по обеспечению безопасности дорожного движения, должны привести к снижению смертности на дорогах страны на треть.