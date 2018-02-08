Парламент Израиля рассмотрит законопроект о признании Голодомора в Украине

Законом 6 декабря устанавливает официальным днем памяти жертв Голодомора. Автором инициативы выступил депутат Кнессета Акрам Хасон.

Как сообщает NEWSru.co.il, в пояснениях к документе, в частности, сказано, что Голодомор был спланирован "советскими властями, чтобы нанести удар по украинской нации и украинской национальной идентичности". При этом Хасон пояснил, что идея законопроекта возникла у него после визита в Украину в декабре 2017 года.

В свою очередь СМИ, ссылаясь на свои источники в Министерстве иностранных дел России пишет, что Москва разгневана этой инициативой депутата и грозит резким ухудшением отношений с Израилем, если законопроект будет утвержден Кнессетом.

Напомним, к настоящему времени Голодомор признали геноцидом украинского народа 24 страны мира.

Как сообщал УРА-Информ, Верхняя палата австралийского парламента приняла заявление к 85-й годовщине Голодомора 1932-33 годов в Украине. В заявлении в частности, сказано, что Австрия осуждает действия сталинского режима, направленные на уничтожение национальных, культурных и религиозных прав украинцев.