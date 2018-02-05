Саакашвили проиграл апелляцию в предоставлении ему статуса беженца

Соответствующее решение объявил председательствующий судья Андрей Коротких

Это судебное решение, по его словам, вступает в силу с момента его оглашения, то есть с 5 февраля 2018 года. В свою очередь адвокат Саакашвили заявил, что подаст кассационную жалобу на это решение.

Ранее президент лишил Саакашвили гражданства Украины. 3 января 2018-го Окружной админсуд Киева отказал политику в признании незаконным решения ГМС об отказе в статусе беженца или лица, которое нуждается в дополнительной защите.

Также в начале года Тбилисский горсуд признал Саакашвили виновным по делу "о злостном превышении полномочий" во время пребывания его на должности президента Грузии, и дал три года тюрьмы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", бывший глава государства Грузии, лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили был допрошен в прокуратуре по делу о расстрелах на Майдане.