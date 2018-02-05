15:35 05.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100185793:nastya

Саакашвили проиграл апелляцию в предоставлении ему статуса беженца

В Апелляционном суде Киева отказались предоставлять статус беженца бывшему президенту Грузии и нынешнему лидеру оппозиционной партии Рух нових сил Михаилу Саакашвили.

Саакашвили проиграл апелляцию в предоставлении ему статуса беженца

Соответствующее решение объявил председательствующий судья Андрей Коротких

Это судебное решение, по его словам, вступает в силу с момента его оглашения, то есть с 5 февраля 2018 года. В свою очередь адвокат Саакашвили заявил, что подаст кассационную жалобу на это решение.

Ранее президент лишил Саакашвили гражданства Украины. 3 января 2018-го Окружной админсуд Киева отказал политику в признании незаконным решения ГМС об отказе в статусе беженца или лица, которое нуждается в дополнительной защите.

Также в начале года Тбилисский горсуд признал Саакашвили виновным по делу "о злостном превышении полномочий" во время пребывания его на должности президента Грузии, и дал три года тюрьмы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", бывший глава государства Грузии, лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили был допрошен в прокуратуре по делу о расстрелах на Майдане.

Поделиться
Читайте также:
 
В Бельгии начался суд над участником парижских терактов Президент Украины предложил Раде новых членов ЦИК Более 20 судов-нарушителей за месяц прибыли в порты Крыма В Японии боевой вертолет рухнул на жилой дом - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив