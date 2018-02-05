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Порошенко поздравил Анастасиадиса с победой в президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Никоса Анастасиадиса с переизбранием на пост президента Республики Кипр.

Порошенко поздравил Анастасиадиса с победой в президентских выборах

Как написал глава украинского государства в понедельник утром, 5 февраля, на своей страничке в социальной сети, он приветствует своего коллегу и друга Никоса Анастасиадиса с переизбранием на пост президента Республики Кипр. Желаю дальнейшего процветания и мира Кипрскому народу, а также быстрого и мирного воссоединения кипрского государства, – написал Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, нынешний президент Кипра Никос Анастасиадес победил во втором туре президентских выборов. Согласно официальным данным, 71-летний консерватор Анастасиадес получил 55,99% голосов.

Его оппонент 50-летний бывший министр здравоохранения Ставрос Малас получил поддержку 44% избирателей.

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