Порошенко поздравил Анастасиадиса с победой в президентских выборах

Как написал глава украинского государства в понедельник утром, 5 февраля, на своей страничке в социальной сети, он приветствует своего коллегу и друга Никоса Анастасиадиса с переизбранием на пост президента Республики Кипр. Желаю дальнейшего процветания и мира Кипрскому народу, а также быстрого и мирного воссоединения кипрского государства, – написал Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, нынешний президент Кипра Никос Анастасиадес победил во втором туре президентских выборов. Согласно официальным данным, 71-летний консерватор Анастасиадес получил 55,99% голосов.

Его оппонент 50-летний бывший министр здравоохранения Ставрос Малас получил поддержку 44% избирателей.