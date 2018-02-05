12:58 05.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий считает подготовку к вступлению в НАТО приоритетом украинского парламента

Подготовка к вступлению Украины в НАТО является приоритетом в работе Верховной Рады Украина на сегодняшний день.

Парубий считает подготовку к вступлению в НАТО приоритетом украинского парламента

Основным для этого является закон о национальной безопасности Украины, который реформирует сферу безопасности страны и приводит ее к международным стандартам. Такое мнение в понедельник, 5 февраля, во время брифинга в Киеве заявил председатель парламента Андрей Парубий.

По его словам, украинский парламент начнет текущую сессию с рассмотрения законопроектов об обществах с ограниченной ответственностью и о рынках капитала и регулируемых рынках.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в декабре 2014 года генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна сама решить, проводить ли референдум по вступлению в НАТО. При этом он отметил, что решение о расширении альянса принимают 29 стран-участниц НАТО.

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