Парубий считает подготовку к вступлению в НАТО приоритетом украинского парламента

Основным для этого является закон о национальной безопасности Украины, который реформирует сферу безопасности страны и приводит ее к международным стандартам. Такое мнение в понедельник, 5 февраля, во время брифинга в Киеве заявил председатель парламента Андрей Парубий.

По его словам, украинский парламент начнет текущую сессию с рассмотрения законопроектов об обществах с ограниченной ответственностью и о рынках капитала и регулируемых рынках.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в декабре 2014 года генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна сама решить, проводить ли референдум по вступлению в НАТО. При этом он отметил, что решение о расширении альянса принимают 29 стран-участниц НАТО.