21:59 04.02.2018 | Политика | Новости
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На Кипре победу в выборах одержал действующий президент Никос Анастасиадес

Нынешний президент Кипра Никос Анастасиадес победил во втором туре президентских выборов.

На Кипре победу в выборах одержал действующий президент Никос Анастасиадес

Согласно официальным данным, 71-летний консерватор Анастасиадес получил 55,99% голосов. Как сообщает DW, его оппонент 50-летний бывший министр здравоохранения Ставрос Малас получил поддержку 44% избирателей.

По данным государственного телевидения Кипра, Малас уже признал свое поражение и поздравил в телефонном разговоре Анастасиадеса с победой на выборах.

Оба кандидата выступали за переговоры по воссоединению разделенного средиземноморского острова. При этом голосование состоялось только в его греческой части - Республике Кипр.

Напомним, третий по величине остров Средиземного моря был разделен на две части в 1974 году в результате путча, поддерживаемого тогдашней греческой хунтой, и дальнейшей интервенции турецкой армии. В 2004 году Республика Кипр стала членом Евросоюза.

Как сообщал УРА-Информ, на Кипре, где в воскресенье, 28 января, прошли выборы президента, ныне действующий глава республики Никос Анастасиадис лидирует в голосовании.

Вместе с тем набрать 50% для полной победы ему не удалось. Таким образом, окончательного победителя определят уже во втором туре, который состоялся на 4 февраля.

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