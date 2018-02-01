Парубий поручил профильному комитету разобраться с ситуацией с польским законом "о бандеризме"

Соответствующее поручение комитету дал глава парламента Андрей Парубий по результатам совещания. Как написал в четверг, 1 февраля, в своем Twitter Парубий, комитет должен

подготовить общую позицию на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним, сегодня Андрей Парубий совал совещание в связи с польским законом о запрете так называемой "бандеровской идеологии".

Как сообщал УРА-Информ, Сенат Польши в ночь на 1 февраля 2018 одобрил закон о внесении изменений в Институт национальной памяти, который в частности предусматривает уголовную ответственность за так называемую " бандеровскую идеологию". Документ касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, которые сотрудничали с Третьим рейхом во время Второй мировой войны. На основании закона возможно открытие уголовных дел в отношении лиц, отрицающих вину украинских националистов за преступления против поляков.