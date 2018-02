Парламент Канады сделал национальный гимн страны гендерно нейтральным - ВИДЕО

Об этом сообщается на сайте канадского парламента.

Как отмечается, проект такого закона был внесен ещё в 2016 году представителем Либеральной партии Морилем Беланже, однако в то время Беланже умер и обсуждение документа прекратилось.

Таким образом, дебаты по поводу этого законопроекта продолжались в верхней палате парламента 18 месяцев.

Принятый закон заменяет в англоязычной версии гимна слова о патриотической любви "твоих сыновей" на "всех нас" ("all thy sons" на "all of us"). К слову, парламент фактически вернулся к оригинальной версии гимна ( "ты в нас", "thou dost in us").

Впервые канадский гимн был исполнен 24 июня 1880 года в Квебеке оркестром под управлением Жозефа Везина. Тогда он представлял собой песню на французском языке, которая называлась "Песня нации" (Chant National).

В 1908 году учитель и юрист из Монреаля Уир написал для песни оригинальный текст на английском языке "О Канада" (O Canada), который не является переводом французского оригинала.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в средней школе для девочек Altrincham, расположенной в британском Манчестере, решили отказаться от употребления термина "девочка" и ввести гендерно-нейтральное обращение.