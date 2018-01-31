19:53 31.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Суд вызывает Саакашвили на допрос по делу экс-беркутовцев

Святошинский районный суд Киева снова вызывает лидера партии "Рух новых сил" и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на допрос по делу экс-"беркутовцев". 

Суд вызывает Саакашвили на допрос по делу экс-беркутовцев

Об этом заявил адвокат экс-бойцов подразделения "Беркут" Александр Горошинский в эфире "112 Украина".

Согласно его словам, на заседании в среду, 31 января, прокурор Роман Псюк обратился к суду с ходатайством изменить порядок судебного следствия и допросить Саакашвили на заседании 13 февраля.

При этом, как стало позже известно, защита бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" против ходатайства не возражала. При этом адвокаты настаивают на том, что сначала нужно допросить двух граждан Грузии, которые, по версии защиты, должны рассказать о том, что по участникам Евромайдана и правоохранителям 20 февраля 2014 года стреляли неизвестные, обосновавшиеся в здании консерватории.

"К ходатайству стороны обвинения было присоединено заявление Саакашвили о том, что он желает прибыть в суд, дать показания, и эти показания, по его словам, касаются итальянского видео, где фигурируют грузинские снайперы и указывающие на Саакашвили как лицо, причастное к этим событиям", - рассказал адвокат.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил допрос Михеила Саакашвили на 13:00 13 февраля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Печерский районный суд города Киева в понедельник, 29 января, продлил срок ареста соратника Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе. 

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