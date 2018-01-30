14:24 30.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман обязал чиновников фиксировать принятые решения в электронном формате

Правительство установило обязательные электронный формат для всех новых решений органов государственной власти и местного самоуправления.

Гройсман обязал чиновников фиксировать принятые решения в электронном формате

Об этом рассказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив на круглом столе по вопросам цифровой экономики в Киеве.

По его словам, такой формат введен для всех новых решений государственных органов и органов местного самоуправления. Однако, новый стандарт будет вводиться постепенно.

Министр отметил, что этот принцип позволит постепенно полностью перейти в цифровую плоскость и попрощаться с устаревшими привычками и методами работы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Румынии парламент избрал нового премьер-министра страны и новое правительство. 282 депутата поддержали правительство во главе с премьер-министром Виорикой Денчиле.

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