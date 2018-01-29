Порошенко с радостью сделал меня главой Одесской ОГА, - Саакашвили

Соответствующие заявление он сделал во время выступления в суде.

По словам Саакашвили, он несколько раз общался с Яценюком по делу первого вице-премьера. Однако спустя некоторое время он дал ему понять, что ничего путного из этого не выйдет. Поэтому, стал советником Порошенко.

"Я был его советником до тех пор, пока все отказались от губернаторства в Одессе, и я предложил себя, и Порошенко с радостью согласился … Но потом начались конфликты … Я ушел в отставку. До отставки, президент предлагал мне стать послом в Нидерландах или в Южной Азии — подальше от Украины. Но я отказался и уехал в Америку", - отметил политик.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывшему президенту Грузии, а также лидеру "Движения новых сил" Михаилу Саакашвили избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Теперь политику необходимо будет прибывать по первому требованию к следственному прокурору.