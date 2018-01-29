Порошенко одобрил закон о допуске иностранных военных на учения в Украине

Так, лидер страны сегодня, 29 января 2018 года, подписал закон №7428 "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях".

Согласно документу, законопроект разработан Министерством обороны Украины для допуска на военные полигоны подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году.

Допуск подразделений на территорию Украины будет осуществляется на основании одобрения Верховной Радой Украины.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла законопроект № 7428, которые разрешает иностранным военным проводить совместные учения на территории страны. За законопроект проголосовали 235 нардепов.