11:42 29.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко одобрил закон о допуске иностранных военных на учения в Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на учения в Украине. Соответствующая информация размещена на странице закона на сайте Верховной Рады Украины.

Порошенко одобрил закон о допуске иностранных военных на учения в Украине

Так, лидер страны сегодня, 29 января 2018 года, подписал закон №7428 "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях".

Согласно документу, законопроект разработан Министерством обороны Украины для допуска на военные полигоны подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году.

Допуск подразделений на территорию Украины будет осуществляется на основании одобрения Верховной Радой Украины.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла законопроект № 7428, которые разрешает иностранным военным проводить совместные учения на территории страны. За законопроект проголосовали 235 нардепов.

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