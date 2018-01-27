09:49 27.01.2018 | Политика | Новости
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Трамп намерен увеличить оборонный бюджет

Президент США Дональд Трамп планирует увеличить расходы на обороноспособность страны до 716 млрд долларов. Об этом передает The Washingtom Post.

Трамп намерен увеличить оборонный бюджет

Американский глава Белого Дома впервые за всю историю США времен "холодной войны" достиг максимального показателя расходов бюджета на оборону и национальную безопасность страны. В результате траты увеличатся на 13 процентов по сравнению с 2017 годом. Все дополнительные средства пойдут на поддержание ядерного арсенала Вашингтона, зарубежных военных миссий, в частности, в Афганистане, Сирии, Ираке, а также множества морских и военных баз, которые рассредоточены на всех континентах мира.

Проект инициативы Трамп подал в Сенат, где он ожидает рассмотрения. Новый проект бюджета не утвержден, а потому продолжает действовать документ 2017 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент США Дональд Трамп предложил предоставить американское гражданство 1,8 млн мигрантов. 

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