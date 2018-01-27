Трамп намерен увеличить оборонный бюджет

Американский глава Белого Дома впервые за всю историю США времен "холодной войны" достиг максимального показателя расходов бюджета на оборону и национальную безопасность страны. В результате траты увеличатся на 13 процентов по сравнению с 2017 годом. Все дополнительные средства пойдут на поддержание ядерного арсенала Вашингтона, зарубежных военных миссий, в частности, в Афганистане, Сирии, Ираке, а также множества морских и военных баз, которые рассредоточены на всех континентах мира.

Проект инициативы Трамп подал в Сенат, где он ожидает рассмотрения. Новый проект бюджета не утвержден, а потому продолжает действовать документ 2017 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент США Дональд Трамп предложил предоставить американское гражданство 1,8 млн мигрантов.