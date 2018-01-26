Порошенко уверен, что 2021 году Украина станет членом ЕС

Президент Петр Порошенко уверен, что в 2021 году, при поддержке Польши и Литвы, у Украины будет перспектива членства в Европейском Союзе. Об этом глава государства заявил в пятницу, 26 января, во время панельной дискуссии с участием Президентов Польши Анджея Дуды и Литвы Далей Грибаускайте на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Вместе с тем президент подчеркнул важность сохранения единства Европы на основе европейских ценностей и выразил уверенность, что Украине и Европе удастся выиграть "войну" против фейковых новостей и пропаганды.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко хочет создать новую "коалицию" в результате постоянной агрессии от российского государства. Такое заявление лидер страны сделал в рамках выступления на экономическом форуме в Давосе.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко сегодня, 26 января, принимает участие в интерактивной сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?"