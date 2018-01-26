20:32 26.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко договорился с Тиллерсоном о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства Украина-США

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном, которая состоялась в пятницу, 26 января в Давосе, договорился возобновить работу комиссии стратегического партнерства Украина-США.

Порошенко договорился с Тиллерсоном о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства Украина-США

Как пояснил глава украинского государства на брифинге для СМИ, в марте будет десять лет как комиссия основана. Очень давно не было заседаний и в марте эта комиссия состоится, - отметил Порошенко

По его словам, в рамках возобновления работы комиссии будет сформировано несколько групп, где стороны будут обсуждать дальнейшие реформы.

Нам это чрезвычайно нужно. Украина может приглашать определенных экспертов для предоставления нам экспертной помощи. Мы чрезвычайно довольны этим сотрудничеством, - подытожил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, арезидент Укрианы Петр Порошенко намерен создать новую " коалицию" в результате постоянной агрессии от российского государства. Такое заявление лидер страны сделал в рамках выступления на экономическом форуме в Давосе.

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