21:55 26.01.2018 | Политика | Новости
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Песков заявил, что от встречи Суркова с Волкером результатов ждать не стоит

В Кремле результатов от встречи специального представителя Соединенных Штатов Америки по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владислава Суркова не ждут.

Песков заявил, что от встречи Суркова с Волкером результатов ждать не стоит

Как заявил в пятницу, 26 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, повестка дня достаточно свободна. Это просто сверка часов и обмен мнениями по текущим вопросам, зависшим по ситуации на юго-востоке Украины.

Ожидать каких-то результатов вряд ли приходится, да и вряд ли возможно и не следует, наверное. Это сверка часов, рабочий процесс, – заявил Песков.

Напомним, 26 января в Дубае Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.

Как сообщал УРА-Информ, конфликт на Донбассе можно остановить за год. Там должен установится мир, вне всякого сомнения. Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Мы хотим видеть всех граждан Украины в спокойствии и безопасности, - заявил он.

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