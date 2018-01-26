Песков заявил, что от встречи Суркова с Волкером результатов ждать не стоит

Как заявил в пятницу, 26 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, повестка дня достаточно свободна. Это просто сверка часов и обмен мнениями по текущим вопросам, зависшим по ситуации на юго-востоке Украины.

Ожидать каких-то результатов вряд ли приходится, да и вряд ли возможно и не следует, наверное. Это сверка часов, рабочий процесс, – заявил Песков.

Напомним, 26 января в Дубае Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.

Как сообщал УРА-Информ, конфликт на Донбассе можно остановить за год. Там должен установится мир, вне всякого сомнения. Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Мы хотим видеть всех граждан Украины в спокойствии и безопасности, - заявил он.