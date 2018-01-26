Гройсман пообещал прорыв в агросекторе в 2018 году

По его словам, в этом году будут иметь инструменты для качественного прорыва в агросфере, соответствующие решение уже приняты в Кабмине.

Премьер пояснил, что речь идет о программах прямой поддержки фермеров, компенсации стоимости строительства новых молочно-товарных ферм и удешевления кредитов на такое строительство.

Такое решение даст возможность быстро наращивать поголовье и объемы производства. Главной задачей является рост экономики и новых предприятий.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Кабинет Министров Украины в этом году расширит возможности агропредприятий в части доступа к имеющимся финансовым ресурсам. В этом году в наполнении местных бюджетов есть определенные новации.