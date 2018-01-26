12:14 26.01.2018 | Политика | Новости
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Эстония призвала Украину удалить страну из списка офшоров

Эстонский премьер-министр Юри Ратас потребовал от украинского государства незамедлительно удалить его страну из списка офшорных зон.

Эстония призвала Украину удалить страну из списка офшоров

Об этом сообщили в пресс-службе эстонского правительства.

Как отмечается, такие требования были предъявлены в телефонном разговоре премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, а также при личной встрече с министром финансов Александром Данилюком в швейцарском Давосе. В то время Ратас заявил, что внесение Эстонии в список так называемых налоговых гаваней – это досадная ошибка, и ее надо будет исправить как можно быстрее.

Также глава эстонского правительства подчеркнул, что ни одна другая страна в мире не причисляет Эстонию к офшорам. Поскольку, не для кого не секрет, что Эстония является членом Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

"Наша налоговая политика отвечает всем международным требованиям и стандартам, в том числе законам Украины", - добавил Ратас.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский Союз исключил восемь стран из списка офшорных стран. Из перечня "налоговых гаваней"  исключили: Барбадос, Гренада, Республика Корея, Макао, Монголия, Панама, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты.

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