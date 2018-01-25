Саакашвили прокомментировал инцидент на крыше - ФОТО

Об этом сообщает украинская служба DW.

Отметим, что ранее представители СМИ говорили о том, что Саакашвили на крыше дома обещал объединить все оппозиционные силы против президента, а затем угрожал броситься с крыши многоэтажки. Однако уже сегодня отвечая на вопрос журналиста Тима Себастиана политик утверждает, что это неправдивая информация о его поступке.

По словам бывшего президента Грузии, он вовсе не собирался прыгать с высокого здания.

"Я говорил им, что если они подойдут и попытаются одеть на меня наручники, мы все упадем. И это действительно была правда ", – сказал Саакашвили.

Также политик пожаловался на плохую мобильную связь.

"Сообщение можно было отправить только на краю крыши. Так в наши дни работает мобильная связь", – добавил Саакашвили.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", прорыв бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили украинской границы является преступлением.