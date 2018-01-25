Президент Литвы считает членство Украины в ЕС реальным

Соответствующие сведения презедент сообщила в интервью Литовскому радио и телевидению.

Так, отвечая на вопрос о европейских стремлениях Украины, Грибаускайте отметила, что в свое время и в Литве не могли представить, что через десять лет после начала переговоров о членстве в ЕС страна будет его полноправным членом. Поэтому, в Украине также все зависит от ее внутреннего развития, внешних обстоятельств и от политического окна.

По словам лидера Литвы, между европейскими целями и будущим Украины не будет никаких противоречий. Поскольку, надежда вхождение Украины в ЕС должна оставаться все-таки для народа, а вот обязанность Литвы - помочь Украине достичь своих целей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за прошлый 2017 год Украина увеличила товарооборот со странами Евросоюза на 26 процентов.