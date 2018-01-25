22:50 25.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко встретился с премьером Хорватии - ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 25 января провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом передает пресс-служба главы государства.

Порошенко встретился с премьером Хорватии - ФОТО

В ходе переговоров Порошенко выразил благодарность хорватской стороне за постоянную позицию и поддержку антироссийских санкций и суверенитета Украины, а также экспертную помощь, которую Загреб предоставляет Украине на двустороннем уровне.

Премьер Хорватии пообещал продолжать делиться с официальным Киевом опытом  мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. 

Особое внимание лидеры государств уделили вопросу совместного сотрудничество в сфере энергетики и энергосберегающих технологий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. 

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