Волкер и Черныш обсудили помощь жителям оккупированных территорий Украины

Об этом сообщил спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в своем Twitter.

По его словам, Украина и США могут сотрудничать с международными организациями. Такое решение необходимо, чтобы помочь людям в подконтрольных России частях Украины и восстановить ее территориальную целостность.

Также во время встречи неоднократно поднимался вопрос о перспективах введения и возможный формат миротворческой миссии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини заявила, что Украина осуществила беспрецедентные реформы в сфере экономики и политики за последнее время.