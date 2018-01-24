09:19 24.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Волкер и Черныш обсудили помощь жителям оккупированных территорий Украины

Курт Волкер провел встречу с министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадимом Чернышом и детально обговорил всю возможную помощь украинцам, которые проживают на оккупированных территориях.

Волкер и Черныш обсудили помощь жителям оккупированных территорий Украины

Об этом сообщил спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в своем Twitter.

По его словам, Украина и США могут сотрудничать с международными организациями. Такое решение необходимо, чтобы помочь людям в подконтрольных России частях Украины и восстановить ее территориальную целостность.

Также во время встречи неоднократно поднимался вопрос о перспективах введения и возможный формат миротворческой миссии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини заявила, что Украина осуществила беспрецедентные реформы в сфере экономики и политики за последнее время.

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