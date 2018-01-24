14:31 24.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Азербайджан договорились о сотрудничестве в таможенной и культурной сферах

Руководитель пограничных служб Украины и Азербайждана Петр Цигикал и Эльчин Гулиев подписали ряд соглашений о сотрудничестве. В частности, партнерство  касается профессиональной подготовке подразделений специального назначения, а также борьба против контрабанды наркотических средств.

Украина и Азербайджан договорились о сотрудничестве в таможенной и культурной сферах

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на сайте ведомства.

Как отмечается, во время визита президента Украины Петра Порошенко в Азербайджанскую Республику был подписан Протокол пятого заседания Совета президентов Украины и Азербайджана. Таким образом, было принято решение о внедрении обмена опытом противодействия угрозам пограничной безопасности и проведении совместного анализа рисков в сфере охраны государственной границы.

Также стороны двух государств подняли вопросы о применение современных технических средств для эффективной защиты границы от трансграничной преступности и терроризма. Кроме того, чиновники договорились о подготовке плана сотрудничества между пограничными службами двух стран на ближайшие годы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины и спикер Сеймаса Литвы намерены инициировать процесс усиления санкций против России в Европейском парламенте.

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