19:32 24.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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США продолжит поддерживать Украину в вопросе по урегулированию ситуации на Донбассе

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в ходе встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым сообщил, что американское правительство продолжит помогать Украине в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе.

США продолжит поддерживать Украину в вопросе по урегулированию ситуации на Донбассе

Согласно информации пресс-службы СНБО, США постоянно подчеркивает, что Россия несет ответственность за то, что происходит на Донбассе.

Волкер пообещал, что США будет делать все зависящее, чтобы помочь урегулировать ситуацию на востоке Украины. Кроме того, американское правительство ценит сотрудничество с Украиной.

"Мы ценим сотрудничество с вами и приветствуем процессы реформирования сектора безопасности и обороны Украины", - сказал он.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в комюнике Европейской комиссии по итогу переговоров во время саммита Восточного партнерства стало известно, что Украине выделили транш макрофинансовой помощи в объеме 1,8 млрд евро.

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