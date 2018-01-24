22:59 24.01.2018 | Политика | Новости
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Новым комиссаром Совета Европы по правам человека стал Дуня Миятович

Новым комиссаром Совета Европы по правам человека стала Дуня Миятович.

Новым комиссаром Совета Европы по правам человека стал Дуня Миятович

Об этом в среду, 24 января, в своем микроблоке в социальной сети сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. Он пожелал ей успеха в должности и отметил, что ожидает от нее принципиальной и активной работы по защите прав человека в оккупированных Крыму и на Донбассе, освобождения наших политзаключенных в России.

Напомним, Миятович боснийская правозащитница, специалист по масс-медийному праву, с 2010 года была представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Она окончила университет в Сараево в 1987 году, продолжила образование в Болонском университете и Лондонской школе экономики и политических наук. Завершила учебу в 2002 году защитой магистерской диссертации "Интернет и свобода слова"

Родными языками Дуни Миятович являются боснийский, сербский и хорватский. Она также свободно владеет английским и немецким языками.

Как сообщал УРА-Информ, глава украинского государства призвал Совет европы активно участвовать в усилиях по освобождению граждан Украины, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в России. Порошенко также призвал активизировать роль Совета Европы в защите прав человека на территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

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