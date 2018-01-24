Новым комиссаром Совета Европы по правам человека стал Дуня Миятович

Об этом в среду, 24 января, в своем микроблоке в социальной сети сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. Он пожелал ей успеха в должности и отметил, что ожидает от нее принципиальной и активной работы по защите прав человека в оккупированных Крыму и на Донбассе, освобождения наших политзаключенных в России.

Напомним, Миятович боснийская правозащитница, специалист по масс-медийному праву, с 2010 года была представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Она окончила университет в Сараево в 1987 году, продолжила образование в Болонском университете и Лондонской школе экономики и политических наук. Завершила учебу в 2002 году защитой магистерской диссертации "Интернет и свобода слова"

Родными языками Дуни Миятович являются боснийский, сербский и хорватский. Она также свободно владеет английским и немецким языками.

Как сообщал УРА-Информ, глава украинского государства призвал Совет европы активно участвовать в усилиях по освобождению граждан Украины, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в России. Порошенко также призвал активизировать роль Совета Европы в защите прав человека на территории незаконно оккупированного украинского Крыма.