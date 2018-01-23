МИД рекомендует украинцам не ехать в Ливию

В стране резко ухудшилась ситуации с безопасностью. Как сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте департамента консульской службы МИДа, на территории Ливии активизировалась деятельность террористических группировок, а также растет числа случаев совершения насильственных действий в отношении иностранных граждан, в том числе граждан Украины, трудоустроенных в Ливии.

МИД в очередной раз призывает соотечественников воздержаться от поездок в Ливию, а тех, кто все еще находится в этой стране, немедленно покинуть ее территорию.

В украинском министерстве также подчеркнули, что несоблюдение этих рекомендаций угрожает жизни и здоровью граждан, поскольку ливийские органы власти на данный момент не способны гарантировать безопасность и правопорядок на территории своей страны.

Министерство обращает внимание на существенную активизацию на территории страны, в частности в районах городов Адждабия, Бенгази, Дерна, Джофри-гун, Куфра, Себга, Сурман радикальных террористических группировок и криминальных элементов, деятельность которых направлена, в частности, против граждан европейских стран, которые находятся в Ливии.

МИД призывает родственников и знакомых граждан Украины, которые сейчас находятся в Ливии, предостеречь их об опасности дальнейшего пребывания в этой стране.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вооруженная группировка напала в понедельник, 15 января, на международный аэропорт Митига в столице Ливии.