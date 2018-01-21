15:16 21.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стало известно о планах евроинтеграции Украины на 2018 год

В Кабинете министров Украины опубликовали план мероприятий по усилению процесса евроинтеграции страны. Об этом передает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Стало известно о планах евроинтеграции Украины на 2018 год

По словам чиновницы, сейчас нужно ускорить процесс реализации дорожной карты, которая позволит Украину успешно стать частью европейской семьи. Необходимо адаптировать украинские стандарты к европейским по четырем основным направлениям:

- в сфере экологии - ускорить принятие законопроекта о стратегической экологической оценке, предотвращении загрязнения подземных и поверхностных вод;

- в сфере общественного здоровья важно принять законодательство, устанавливающее европейские стандарты безопасности донорской крови и ее компонентов;

- в сфере энергоэффективности - установить требования европейского уровня в энергопотребляющих продуктов с экодизайном

- в сфере курьерской службы и международных перевозок.

Кроме того, Украина должна согласовать двухсторонние договора об Ассоциации со всеми европейскими странами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году планируется реформирование финансовой, судебной, инвестиционной сфер и реформирование в отношении рынка земли.

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