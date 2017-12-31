В Иране продолжаются массовые протесты

Заместитель губернатора провинции Лурестан Хабибула Ходжастепур заявил, что в ходе антиправительственной акции протеста в городе Доруде погибло два человека. Чиновник уверен, что полиция четко придерживалась установленных Конституцией правил охраны митинга и не применяло оружие. Он считает, что, вероятно, их могли убить иностранных "западные" агенты, чтобы намеренно раскачать политическую нестабильность в Иране.

В то же время министр внутренних дел Ирана Абдольреза Рахмани Фазли выступил с агрессивной риторикой в адрес всех протестующих. Он заявил, что эти люди нарушают общественный порядок и подвергают частную собственность опасности быть отобранной из рук их владельцев. Полиция будет жестко и быстро реагировать на все случаи несанкционированных акций протеста.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Израиль совместно с США подписали соглашение по Ирану.