12:56 31.12.2017 | Политика | Новости
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В Иране продолжаются массовые протесты

В Иране в ходе акций протеста против власти аятоллы Хаменеи погибло два человека. Об этом передает DW.

В Иране продолжаются массовые протесты

Заместитель губернатора провинции Лурестан Хабибула Ходжастепур заявил, что в ходе антиправительственной акции протеста в городе Доруде погибло два человека. Чиновник уверен, что полиция четко придерживалась установленных Конституцией правил охраны митинга и не применяло оружие. Он считает, что, вероятно, их могли убить иностранных "западные" агенты, чтобы намеренно раскачать политическую нестабильность в Иране.

В то же время министр внутренних дел Ирана Абдольреза Рахмани Фазли выступил с агрессивной риторикой в адрес всех протестующих. Он заявил, что эти люди нарушают общественный порядок и подвергают частную собственность опасности быть отобранной из рук их владельцев. Полиция будет жестко и быстро реагировать на все случаи несанкционированных акций протеста.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Израиль совместно с США подписали соглашение по Ирану.

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