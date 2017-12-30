КНДР будет продолжать разработку ядерного оружия

В официальном уведомлении говорится, что Пхеньян не будет отказываться от разработки ядерного вооружения, пока стране будет угрожать Вашингтон и ее союзники в тихоокеанском регионе. КНДР также заявили, что они являются ответственной ядерной державой, и что они недовольны тем, как складываются ее отношения с другими государствами. Таким образом, КНДР желает занять особое место в мировой геополитике наравне с другими ядерными державами.

Напомним, что именно в 2017 году Совбез ООН значительно усилил санкции и внешнее давление на Северную Корею. Принятая резолюция направлена ​​на ограничение около 90 нефти, газа и текстиля на экспорт для КНДР.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что на руководство Пхеньяна нужно усилить дипломатическое и санкционное давление.