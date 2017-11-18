16:23 18.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100179421:roman

В Польшу не пустили Святослава Шеремету

Польские власти отказали в пропуске на территорию своей страны секретарю Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции - Святослава Шеремету.

В Польшу не пустили Святослава Шеремету

Об этом передает львовское издание "Варианты".

Сообщается, что чиновник направлялся в Ланцут вместе с делегацией общества Надсянье, однако его сняли с рейсового автобуса и направили к начальнику пограничной смены. Ему сообщили, что он попал в "список" главы МИДа Польши Витольда Ващиковского, по которому въезд в страну запрещен лицам с антипольскими взглядами.

Примечательно, что у Шереметы есть Шенгенская виза, выданная Германией. В украинском МИДе покамест не прокомментировали данный инцидент.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Ващиковский заявил, что в последнее время Киев "использует" ее в расчете на то, что эта поддержка никогда не иссякнет.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив