10:56 18.11.2017 | Политика | Новости
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Посол Саудовской Аравии отозван с Берлина

Саудовская Аравия отозвала своего посла в Германии из-за резких заявлений со стороны Зигмара Габриэля, который утверждает, что страна укрывает бывшего премьер-министра Ливана Саада Харири.

Посол Саудовской Аравии отозван с Берлина

Об этом Deutsche Welle.

Сообщается, что кроме отзыва официального дипломатического представителя, Эр-Рияд еще и вручил ноту протеста Берлину. Причиной для этого послужили слова главы немецкого МИДа, который обвинил саудитов в укрывательстве политиков, которые связаны с террористической организацией "Хезболла".

Напомним, что Харири подал в отставку со своего поста, который занимал с декабря 2016 года, так как опасался за свою жизнь. Однако сам Харари отверг все обвинения Габриэля, назвав его слова "недостойными дипломатической этики общение и переговоров". Сегодня политик выезжает в Париж.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил об изменении курса внешней политики Германии в отношении Турции.


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