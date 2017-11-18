17:24 18.11.2017 | Политика | Новости
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Клинтон считает Путина угрозой мировой демократии

Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты Хиллари Клинтон уверена, что агрессивная политика Владимира Путина несет угрозу национальной безопасности США.

Клинтон считает Путина угрозой мировой демократии

Об этом передает телеканал NBC.

По ее словам, именно российский президент впервые в истории США смог внести разлад во внутренней безопасности страны, когда вмешался в ход американских выборов в прошлом году. Дональд Трамп должен быть более жестким в отношении Москвы, так как временная толерантность Вашингтона может лишь мотивировать Путина еще раз прощупать уровень безопасности внутри страны, отметила Клинтон.

Вместо того, чтобы искать врагов, ему нужно искать партнеров - вот мой совет Трампу, добавила экс-кандидат в президенты.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно экс-кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии провели собственное расследование о возможных связях американского лидера Дональда Трампа с Россией.


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