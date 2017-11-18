Клинтон считает Путина угрозой мировой демократии

Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты Хиллари Клинтон уверена, что агрессивная политика Владимира Путина несет угрозу национальной безопасности США.
Об этом передает телеканал NBC.
По ее словам, именно российский президент впервые в истории США смог внести разлад во внутренней безопасности страны, когда вмешался в ход американских выборов в прошлом году. Дональд Трамп должен быть более жестким в отношении Москвы, так как временная толерантность Вашингтона может лишь мотивировать Путина еще раз прощупать уровень безопасности внутри страны, отметила Клинтон.
Вместо того, чтобы искать врагов, ему нужно искать партнеров - вот мой совет Трампу, добавила экс-кандидат в президенты.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно экс-кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии провели собственное расследование о возможных связях американского лидера Дональда Трампа с Россией.