Клинтон считает Путина угрозой мировой демократии

Об этом передает телеканал NBC.

По ее словам, именно российский президент впервые в истории США смог внести разлад во внутренней безопасности страны, когда вмешался в ход американских выборов в прошлом году. Дональд Трамп должен быть более жестким в отношении Москвы, так как временная толерантность Вашингтона может лишь мотивировать Путина еще раз прощупать уровень безопасности внутри страны, отметила Клинтон.

Вместо того, чтобы искать врагов, ему нужно искать партнеров - вот мой совет Трампу, добавила экс-кандидат в президенты.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно экс-кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии провели собственное расследование о возможных связях американского лидера Дональда Трампа с Россией.