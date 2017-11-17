07:57 17.11.2017 | Политика | Новости
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В Зимбабве сформировали переходное правительство

В Зимбабве в четверг, 16 ноября, бывший вице-президент страны Эммерсон Мнангагва заявил о формировании переходного правительства.

В Зимбабве сформировали переходное правительство

Оно будет управлять государством в течение пяти лет. Как сообщает местное издание Financial Gazette, ссылаясь на свои высокопоставленные источники, в состав правительства Мнангагвы войдут представители оппозиции.

Военные предполагают, провести всеобщие выборы в Зимбабве через пять лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 14 ноября зимбабвийский главнокомандующий Константино Чивенга предъявил руководству страны ультиматум с четырьмя требованиями, а к столице Зимбабве Хараре начали стягивать танки.

Позже военные арестовали президента страны Роберта Мугабе и его жену Грейс, но появилась информация, что она покинула страну. Президента Зимбабве военные до сих пор удерживают под домашним арестом, он отказывается уходить в отставку по их требованию.


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