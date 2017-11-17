В Зимбабве сформировали переходное правительство

Оно будет управлять государством в течение пяти лет. Как сообщает местное издание Financial Gazette, ссылаясь на свои высокопоставленные источники, в состав правительства Мнангагвы войдут представители оппозиции.

Военные предполагают, провести всеобщие выборы в Зимбабве через пять лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 14 ноября зимбабвийский главнокомандующий Константино Чивенга предъявил руководству страны ультиматум с четырьмя требованиями, а к столице Зимбабве Хараре начали стягивать танки.

Позже военные арестовали президента страны Роберта Мугабе и его жену Грейс, но появилась информация, что она покинула страну. Президента Зимбабве военные до сих пор удерживают под домашним арестом, он отказывается уходить в отставку по их требованию.