В Беларуси арестовали корреспондента Украинского радио

Как сказано в пятницу утром, 17 ноября, на официальный сайт УР, около двух недель Павел Шаройко не выходил на связь, все попытки редакции дозвониться до него и его родственников не давали результата. Без ответа оставались сообщение редакции, присланные по электронной почте и через другие интернет-средства коммуникации.

При этом, посольство Украины в Беларуси факт ареста пока не опровергло и не подтвердило.

В свою очередь информацию о задержании журналиста подтвердил председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. По его словам, гражданин Украины Павел Шаройко задержан. От официальных ответов на наш запрос посольство Беларуси пока уклоняется, - написал Аласания на странице в социальной сети.

Он также указал, что согласно собственной неофициальной информации в Беларуси, Шаройко предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинение в "шпионаже".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Российская Федерация официально призналась, что пропавший без вести в Беларуси украинец Павел Гриб находится у них. Министерство иностранных дел Украины получило подтверждение, что он находится в Краснодаре в СИЗО. В России его обвиняют по статье о терроризме.