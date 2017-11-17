Украина не позволит разговаривать с собой "в тоне шантажа" относительно языкового вопроса - Гройсман

Такие сведения он обнародовал во время заседания правительства.

Глава правительства подчеркнул, что никакие правительства других стран не могут диктовать Украине какие-то условия для образования и языка.

"Надо помнить, что это Украина, и наш родной язык - украинский, и она нуждается в почете, уважении абсолютно всех граждан Украины. И мы никому не позволим, как большое европейское 45-миллионное государство, разговаривать с нами в тоне шантажа", - отметил Гройсман.

Относительно неконституционных действиях председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, который выдает сомнительные документы, а также не замечает размещения флагов других государств на государственных украинских учреждениях.

Также как он заявляет - с такими действиями "мы доиграемся в Закарпатскую народной республики".

Касательно этого вопроса, Гройсман отметил, что "никто не имеет права позволять себе выходить за рамки действующего законодательства, какое бы название не имела должность того или иного человека".

Также глава правительства добавил, что если будут основания, то он готов обратиться к президенту Украины относительно ситуации в Закарпатской области.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил Министерство иностранных дел и Министерство образования и науки Украины рассказать про детали реформы европейским коллегам. По словам премьера, необходимо четко пояснить нашим партнерам о механизмах и подробностях работы этого закона.