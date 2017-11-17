Совбез ООН отклонил резолюцию России по расследованиям химических атак в Сирии

Об этом сообщают украинские СМИ.

Примечательно, что данный проект был подан совместно с такими странами как Боливия и Китай.

В Совете безопасности ООН не прошел проект резолюции, касающийся продления мандата расследования об использовании химического оружия в Сирии, который подала Россия.

Положительно поддержали проект только четыре из 15 членов ООН, включая самого инициатора - Россию. Семь проголосовали "против", четыре оставшихся - воздержались.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Европейский союз собирается рассмотреть введение новых экономических санкций против Сирии. По словам главы дипломатии ЕС, Евросоюз ввел дополнительные ограничительные меры против сирийских высокопоставленных чиновников и ученых за их роль в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения.