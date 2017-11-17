08:29 17.11.2017 | Политика | Новости
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Совбез ООН отклонил резолюцию России по расследованиям химических атак в Сирии

Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции по расследованию применения химического оружия в Сирии, который подала Россия.

Совбез ООН отклонил резолюцию России по расследованиям химических атак в Сирии

Об этом сообщают украинские СМИ.

Примечательно, что данный проект был подан совместно с такими странами как Боливия и Китай.

В Совете безопасности ООН не прошел проект резолюции, касающийся продления мандата расследования об использовании химического оружия в Сирии, который подала Россия.

Положительно поддержали проект только четыре из 15 членов ООН, включая самого инициатора - Россию. Семь проголосовали "против", четыре оставшихся - воздержались.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Европейский союз собирается рассмотреть введение новых экономических санкций против Сирии. По словам главы дипломатии ЕС, Евросоюз ввел дополнительные ограничительные меры против сирийских высокопоставленных чиновников и ученых за их роль в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения.


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